New York Times: Гаарец - это болезнь

Известный израильский журналист Шмуэль Рознер опубликовал в New York Times статью People vs. Haaretz, посвященную той ситуации, в которой оказалась некогда ведущая израильская газета.Рознер пишет: “Обожаемая многими иностранцами и ненавидимая многими израильтянами это - высоко идеологизированная и высококачественная газета. Несмотря на все ее былые заслуги - это всего лишь газета. Историю People vs. Haaretz, однако, стоит знать потому, что она расскажет больше о самом Израиле, стране, где крайне левые перестали быть политической позицией и превратились в ментальное состояние”.Рознер приводит в качестве примера заголовки газеты в середине апреля. Авторы Haaretz пытаются убедить читателя, без видимого успеха, в том, что религиозный сионизм представляет большую опасность для государства, нежели “Хизбалла”. Реакция, однако, была подавляющей. все - министр обороны, премьер, президент осудили статью. Лидер Еш Атид Яир лапид назвал статью “открыто антисемитской”. Лидеры Аводы назвали ее “ненавистнической”. Страна объединилась в своем осуждении.Газета не успокоилась, и решила еще раз сотрясти устои государства. На прошлой неделе, перед Днем Памяти, лидирующий колумнист газеты объяснил, почему израильтяне больше не вывешивают государственных флагов на праздник. Другой чуть ли не призывал к гражданской войне. И они - не исключения, они - правило, правило, согласно которому газета в последние годы строит свою политику на провокации.Цель провокации - служить идеологии. Гаарец и ядро его читателей яростно противятся оккупации Западного берега, государственной поддержке поселенцев, попыткам переосмыслить роль БАГАЦа.Четыре факта способствовали тому, что израильтяне сегодня менее восприимчивы к идеям, которые пропагандирует Гаарец. Во-первых, страна менее восприимчива к левым идеям, и электорат явно склонился вправо. Во-вторых, страна ощущает себя в осаде несправедливой и необоснованной международной критики, и потому не склонна прощать тех, кто предоставляет этой критике амуницию. В-третьих, израильские левые - реально небольшая группа, которая сама чувствует себя в осаде. В-четвертых, фрустрация левых в Израиле превращает их в горьких врагов и антагонистов.Результат - нарастающий провокативный дискурс, который часто выглядит патетичным, иногда - комичным, и зачастую - тревожным. Но это - детская игра, и, в долгосрочной перспективе, Израиль проигрывает. Речь идет о когда-то качественной газете, представлявшей позицию сознательного несогласия, необходимую в плюралистическом обществе. Вместо этого она превратилась в платформу “ювенального контраризма”. История “Народ против Гаарец” не история о том, как Израиль превратился в страну, где более не терпят публичных дебатов. Это история о том, как группа внутри Израиля утрачивает свою способность коммуникации с обществом и вместе с ней - всякий шанс воздействия на его будущее.