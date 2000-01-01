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Сеул направит спецпосланников в США, Китай, Японию, РФ и ФРГ | Фото: Thinkstock15.05 19:22   MIGnews.com

Сеул направит спецпосланников в США, Китай, Японию, РФ и ФРГ

Южная Корея заявила в понедельник, 15 мая, что направит спецпосланников в США, Китай, Японию, Россию и Германию, чтобы установить более прочные связи в свете возрастающей напряженности на Корейском полуострове после запуска ракет КНДР в минувшие выходные.

Представители посольств встретятся с высокопоставленными чиновниками, чтобы объяснить планы новой политики правительства Южной Кореи и обменяться мнениями о том, как развивать двусторонние отношения, как говорится в заявлении Голубого дома.

Северная Корея заявила в понедельник, 15 мая, что в воскресенье успешно провела ракетное испытание под наблюдением лидера Ким Чен Ына. Лидер КНДР заявил о том, что ядерные испытания будут продолжены.

В частности, по данным СМИ, Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам готовиться к новым испытаниям. Он призвал их создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства.

Северокорейский лидер подчеркнул, что испытания будут проводиться "до тех пор, пока США и их вассалы не сделают правильный выбор".
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