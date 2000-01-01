15.05 14:57 MIGnews.com

Британский депутат сказал школьнице "катиться" в Шотландию

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Депутат от партии Тори сказала школьнице, чтобы она "катилась в Шотландию", когда она сказала, что проголосует за независимость, если будет второй референдум.Агрессивный комментарий Джеймса Хеппея произошел, когда он обратился к шестиклассникам школы Millfield в Сомерсете, родители которых платят за обучение 12 000 фунтов стерлингов в год.Консерватор, оспаривающий место Уэллса, попросил детей высказать свое мнение, когда они обсудили тему независимости Шотландии. Когда одна девочка сказала, что она проголосует за независимость от Великобритании, 36-летний мистер Хеппей ответил: "Почему бы тебе не катиться обратно в Шотландию?".Подросток покинула собрание и пожаловалась отцу, который поддерживает Шотландскую национальную партию.Джеймс Хеппей позже прислал ей письменное извинение и настаивает на том, что он пошутил. Политик сказал Sunday Mirror: "Я сказал это как шутку, но мой комментарий было неуместен, и я глубоко сожалею об этом. Я написал об этом ученице школы и безоговорочно извинился".Бывший майор армии был избран депутатом в 2015 году.