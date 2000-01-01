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flickr 15.05 11:56   MIGnews.com

Выборы в Германии: Мартин Шульц с треском "провалился"

На региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия лидирует партия канцлера Германии Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз (ХДС).

Согласно последним результатам, ХДС заняла первое место на выборах, получив поддержку 34,3% избирателей. Следом за ХДМ идет Социал-демократическая партия Германия (СДПГ), получившая 30,6 % голосов избирателей.

Свободных демократов на региональных выборах поддержали 12,2% избирателей, "Зеленых" - 6%, "Левых" - 5%, "Альтернатива для Германии" - 7,7%.

По сравнению с предыдущими выборами, которые прошли в 2012 году, на выборах 2017 года проголосовали на 6% больше избирателей - 65,5% избирателей, как сообщает Избирательный комитет.

Отметим, что, несмотря на то, что лидер СДПГ Мартин Шульц неоднократно подчеркивал свои высокие шансы на победу в ходе предвыборной кампании в Северном Рейне-Вестфалии, так как социал-демократы лидировали в регионе на протяжении почти 50 лет, партия "провалилась" на выборах с треском.
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