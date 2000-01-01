Экс-генерал ЦАХАЛ: Трампу стоило убить Асада

Бывший заместитель главы Моссада Амирам Левин встревожен тем, что во время субботнего ракетного обстрела нескольких объектов в Сирии Соединенные Штаты и их союзники не убили президента Сирии Башара Асада.
Выступая на мероприятии 14 апреля в Беэр-Шеве отставной генерал-лейтенант и член "Аводы" Левин заявил о своих надеждах на то, что "Трамп уничтожит президентский дворец и вернет США роль крупного игрока на Ближнем Востоке".
"Этот ракетный удар оказал службу Асаду, русским, иранцам и навредил нам", - добавил он.
В прошлом году экс-глава Северного командования ЦАХАЛа и замдиректора Моссада вошел в политику и является неофициальным советником лидера своей политсилы Ави Габбая, а также, по слухам, с ним советуется и министр обороны Авигдор Либерман.
Кроме того, Амирам Левин остается в тесном контакте с командованием израильской армии.