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Экс-генерал ЦАХАЛ: Трампу стоило убить Асада 15.04 09:38   MIGnews.com

Экс-генерал ЦАХАЛ: Трампу стоило убить Асада

Бывший заместитель главы Моссада Амирам Левин встревожен тем, что во время субботнего ракетного обстрела нескольких объектов в Сирии Соединенные Штаты и их союзники не убили президента Сирии Башара Асада.

Выступая на мероприятии 14 апреля в Беэр-Шеве отставной генерал-лейтенант и член "Аводы" Левин заявил о своих надеждах на то, что "Трамп уничтожит президентский дворец и вернет США роль крупного игрока на Ближнем Востоке".

"Этот ракетный удар оказал службу Асаду, русским, иранцам и навредил нам", - добавил он.

В прошлом году экс-глава Северного командования ЦАХАЛа и замдиректора Моссада вошел в политику и является неофициальным советником лидера своей политсилы Ави Габбая, а также, по слухам, с ним советуется и министр обороны Авигдор Либерман.

Кроме того, Амирам Левин остается в тесном контакте с командованием израильской армии.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что премьер-министр Нетаниягу отнесся к ракетному удару с похвалой, израильские СМИ публикуют достаточно критические мнения многих военных экспертов.
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