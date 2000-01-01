15.04 08:55 MIGnews.com

Эрдан - лидеру ХАДАШ: Не говори со мной, сторонник Асада

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Лидер Объединенного арабского списка Айман Уда выступил против субботней ракетной атаки стран Запада на Сирию, чем обрушил на себя гнев министра общественной безопасности Гилада Эрдана."Даже объединившись американское, британское и французское руководство, а также их союзники из стран Персидского залива и, прежде всего, Саудовской Аравии, слабее воли сирийского народа. Я поддерживаю Сирию против американской атаки", - писал Уда на Facebook.Перед этим Уда собрал перед зданием бывшего американского консульства в Хайфе митинг против удара, а его партия ХАДАШ заявила, что США уже "не впервые проявляют агрессию в регионе, оправдывая свои действия ложными утверждениями об оружии массового уничтожения".В ответ на это Эрдан призвал депутата-араба сложить свой мандат."Я понимаю, ты переживаешь трудное время. Твой друг Асад в опасности. Весь западный мир объединился против злобного режима Асада, чтобы помешать ему убивать детей химоружием, но ты его поддерживаешь. Что за впечатляющая лояльность", - написал министр в Facebook.Он продолжил, заявив, что, будучи депутатом израильского парламента, Айман Уда поддерживает "жестокого правителя Сирии и оси зла, желающей уничтожить Израиль", и это должна осознавать каждая организация, сотрудничающая с Арабским списком или Удой лично."Айман Уда, даже не обращайся ко мне, если увидишь в Кнессете, потому что не получишь реакции. Ты омерзительный человек, я не желаю говорить с теми, кто поддерживает уничтожение невинных детей химическим оружием", - завершил Гилад Эрдан.