Ким Чен Ын поведал, как поменяются отношения Китая и КНДР

На прошедшей в Пхеньяне 14 апреля встрече с главой отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао северокорейский лидер подчеркнул, что Северная Корея будет "активно продвигать традиционную дружбу на новый этап развития для удовлетворения потребностей новой эры".
В свою очередь Сун Тао отметил, что Коммунистическая партия Китая придерживается твердой политики по поддержанию хороших отношений с КНДР.
Сун Тао подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая придерживается твердой политики по поддержанию хороших отношений с КНДР.
Как сообщается, Сун Тао посетил с визитом Северную Корею с целью принять участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.
Напомним, ранее Китай и КНДР подтвердили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай с "неофициальным визитом".