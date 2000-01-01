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Путин обсудил с Рухани ракетный удар США по Сирии | Фото:15.04 20:41   MIGnews.com

Путин обсудил с Рухани ракетный удар США по Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе обсудил недавние события в Сирии с иранским коллегой Хасаном Рухани, критикуя действия проамериканской коалиции.

Об этом в воскрсенье, 15 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в телефонном разговоре президент РФ подчеркунл, что если подобные действия, нарушающие Устав ООН, продолжатся, это неизбежно повлечет хаос в международных отношениях.

"Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии", - подчеркнул российский президент.

Кроме того, главы двух стран обсудили общее положение дел на Ближнем Востоке, включая обстановку в Йемене.

Согласно информации издания, стороны заинтересованы в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества и расширении связей в торгово-экономической сфере.

Ранее Путин назвал действия США и партнеров "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".
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