Власти США рассказали, когда выведут войска из Сирии

Соответствующую информацию сегодня предоставила постоянный представитель Америки при ООН Никки Хейли.
По словам дипломата, одной из ключевых целей является абсолютная победа над террористической группировкой "Исламское государство".
Она подчеркнула, что США также хотят добиться полной уверенности в том, что химическое оружие не имеет никаких рисков для Америки.
Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом для атаки стали сообщения о применении сирийскими властями химического оружия, несмотря на то что никаких доказательств так и не было представлено.