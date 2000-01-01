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Нетаниягу: Мы укрепляем населенные пункты Мертвого моря | Фото:15.04 18:24   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы укрепляем населенные пункты Мертвого моря

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:

"Мы укрепляем населенные пункты Мертвого моря и помогаем им справляться с проблемой провалов грунта. Это важное решение. В последние годы это явление сильно усложнило жизнь людей в регионе".

Согласно представленной премьер-министром и утвержденной правительством программе в период с 2018 по 2022 год будут инвестированы 417 млн шекелей.

Основное предположение команды специалистов министерства главы правительства, которая занималась этим вопросом, и экспертов Геологической службы, заключается в том, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе инженерного или оперативного решения проблемы нестабильности почвы и образования провалов не существует. Поэтому политика правительства заключается в поддержке жизни в регионе в сложившейся ситуации, в решении возникающих проблем и оказании помощи населению, в том числе и в сфере трудоустройства.

Программа инвестиций включает:

- Исследования и планирование в среднесрочной и долгосрочной перспективе - 41 млн шекелей;

- Общественный транспорт - 166 млн шекелей;

- Развитие туристической инфраструктуры - 108 млн шекелей;

- Покрытие убытков пострадавших аграрных хозяйств - 25 млн шекелей;

- Подарок на покупку жилья в пострадавших населенных пунктах - 10.5 млн шекелей;

- Развитие общественной инфраструктуры местных советов и их экономическое развитие - 66 млн шекелей.
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