15.04 18:24 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы укрепляем населенные пункты Мертвого моря

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:"Мы укрепляем населенные пункты Мертвого моря и помогаем им справляться с проблемой провалов грунта. Это важное решение. В последние годы это явление сильно усложнило жизнь людей в регионе".Согласно представленной премьер-министром и утвержденной правительством программе в период с 2018 по 2022 год будут инвестированы 417 млн шекелей.Основное предположение команды специалистов министерства главы правительства, которая занималась этим вопросом, и экспертов Геологической службы, заключается в том, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе инженерного или оперативного решения проблемы нестабильности почвы и образования провалов не существует. Поэтому политика правительства заключается в поддержке жизни в регионе в сложившейся ситуации, в решении возникающих проблем и оказании помощи населению, в том числе и в сфере трудоустройства.Программа инвестиций включает:- Исследования и планирование в среднесрочной и долгосрочной перспективе - 41 млн шекелей;- Общественный транспорт - 166 млн шекелей;- Развитие туристической инфраструктуры - 108 млн шекелей;- Покрытие убытков пострадавших аграрных хозяйств - 25 млн шекелей;- Подарок на покупку жилья в пострадавших населенных пунктах - 10.5 млн шекелей;- Развитие общественной инфраструктуры местных советов и их экономическое развитие - 66 млн шекелей.