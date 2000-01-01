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Либерман: Вернуть реальные полномочия законодательной власти | Фото:15.04 19:44   MIGnews.com

Либерман: Вернуть реальные полномочия законодательной власти

Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман выразил поддержку главе правительства в его стремлении изменить систему взаимоотношений законодательной и судебной власти.

"С момента своего создания партия НДИ настаивает на необходимости вернуть реальные законодательные полномочия всенародно избранной законодательной власти. Сейчас появилась возможность существенных перемен в этом вопросе. Надеюсь, эта возможность не будет упущена", - сказал Авигдор Либерман.
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