В Барселоне возобновили масштабные митинги за отделение

В правоохранительных органах сообщили, что на улицы вышло порядка 315 тысячи человек.
По данным издания, многие из митингующих несли плакаты с надписями "Свободу политическим заключенным".
Во время марша также звучали лозунги в поддержку бывшего главы каталонского правительства: "Пучдемон – президент".
Уточняется, что акцию поддержали каталонские представительства двух крупнейших профсоюзов Испании.
Согласно информации издания, большинство участников шествия одеты в желтую одежду, таким образом каталонцы демонстрируют солидарность с заключенными лидерами движения за независимость.
Напомним, в прошлый раз массовые протесты в Каталонии состоялись в конце марта. Их вызвал арест экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона в Германии по запросу правительства Испании. Во время протестов произошли столкновения с полицией, в которых пострадали 98 человек.