Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Барселоне возобновили масштабные митинги за отделение | Фото:15.04 17:47   MIGnews.com

В Барселоне возобновили масштабные митинги за отделение

Сегодня на улицы Барселоны вышли тысячи сторонников независимости Каталонии, требуя освободить лидеров движения за отделение региона.

Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах сообщили, что на улицы вышло порядка 315 тысячи человек.

По данным издания, многие из митингующих несли плакаты с надписями "Свободу политическим заключенным".

Во время марша также звучали лозунги в поддержку бывшего главы каталонского правительства: "Пучдемон – президент".

Уточняется, что акцию поддержали каталонские представительства двух крупнейших профсоюзов Испании.

Согласно информации издания, большинство участников шествия одеты в желтую одежду, таким образом каталонцы демонстрируют солидарность с заключенными лидерами движения за независимость.

Напомним, в прошлый раз массовые протесты в Каталонии состоялись в конце марта. Их вызвал арест экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона в Германии по запросу правительства Испании. Во время протестов произошли столкновения с полицией, в которых пострадали 98 человек.

Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:50
КСА выделит $150 млн. на поддержания исламской культуры
18:39
Палестинцы вновь запускают из сектора Газы воздушных змеев
18:24
Нетаниягу: Мы укрепляем населенные пункты Мертвого моря
18:11
В нелегальном израильском селении арестовали 3 евреев
17:11
Саудовский король осудил перенос посольства США в Иерусалим
16:44
Ирина Слуцкая: К Израилю я отношусь с особым трепетом
16:28
"Закон о Верховном суде – еще одна угроза коалиции"
16:16
2 из 5 французов разочарованы Макроном
15:52
207 африканских нелегалов в Израиле выходят на свободу
15:20
Нетаниягу назвал главную угрозу на Ближнем Востоке
14:54
"Железный купол" признан величайшим изобретением в истории
14:44
К 70-летию Израиля выпущена серия юбилейных монет
14:28
Палестинское ТВ: Холокост – это ложь
13:50
Башар Асад оценил стоимость восстановления Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus