"Закон о Верховном суде – еще одна угроза коалиции"
Коалиция опять окажется на пороге досрочных выборов, если она не поддержит законопроект, ограничивающий влияние Верховного суда на законы Кнессета.
Об этом в эфире "Армейского радио" заявил министр общественной безопасности Гилад Эрдан, сообщает в воскресенье, 15 апреля The Times of Israel.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поддержал правовую реформу, которая лишит Верховный суд возможности с легкостью ветировать нововведения парламента, которые он посчитает неправомерными.
Сегодня лидеры коалиции должны рассмотреть предложение, уточняет издание.
Комментируя законопроект, Эрдан подчеркнул, что Верховный суд "за последние годы связал руки правительству по многим вопросам, связанным с государством и обороной, из-за чего стало крайне сложно управлять страной".
Отметим, что согласно законопроекту, Верховному суду понадобится минимум 6 из 9 голосов судей, чтобы наложить вето на неугодный закон.