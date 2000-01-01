207 африканских нелегалов в Израиле выходят на свободу
Сегодня власти Израиля готовятся освободить 207 мигрантов, которые до сих пор находились в центре задержания "Сахароним".
Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на Управление по делам населения и миграции.
Отметим, что освобождение последних нелегалов станет еще одним напоминанием о провале миграционной сделки.
По данным издания, решения об их освобождении принято на основании постановления Высшего суда справедливости от 10 апреля.
Согласно вердикту, если до 15 апреля юридический советник правительства не утвердит договор с другой стороной о выдворении туда нелегалов, они должны быть отпущены из места заключения.
Напомним, 4 апреля из тюрьмы "Саароним" были освобождены 58 мигрантов из стран Африки, которым ранее было предложено выехать в Руанду. Освобожденным нелегалам было запрещено селиться и работать в семи городах Израиля, где отмечена наиболее высокая концентрация мигрантов, в частности – в Тель-Авиве.
13 апреля правительство Уганды положительно ответило на просьбу Израиля принять 500 просителей убежища из Еврейского государства. Речь идет о гражданах Эритреи и Судана. Однако соглашение с этой страной еще не заключено.