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Башар Асад оценил стоимость восстановления Сирии 15.04 13:50   MIGnews.com

Башар Асад оценил стоимость восстановления Сирии

На восстановление сирийской экономики понадобится 400 миллиардов долларов, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией российских депутатов, которая состоялась в Дамаске.

"Важная тема - восстановление инфраструктуры, это будет стоить не меньше чем 400 млрд. долларов, на это понадобится 10-15 лет", - цитирует ТАСС руководитель группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

По его словам, Асад не будет рад появлению в его стране западных нефтегазовых компаний.

"Мы хотим, чтобы здесь работали российские компании, надеемся на их быстрое продвижение", - заявил он.

Башар Асад готов всячески поддерживать российско-сирийские проекты.

"Мы наметили конкретные важные проекты по сотрудничеству, о которых пока рано говорить. Они будут полезны для обеих стран. Асад обещал личную поддержку для их реализации", - утверждает Дмитрий Саблин.

По его словам, Асад хочет, чтобы сотрудничество Дамаска с Москвой противостоять "агрессивной политике Запада".

"Сирия продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада", - уверен Асад.
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