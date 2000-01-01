15.04 16:16 MIGnews.com

2 из 5 французов разочарованы Макроном

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За последние 10 месяцев доля граждан Франции, которые разочаровались в Эмманюэле Макроне на должности президента их государства, выросло вдвое.Согласно результатам опроса социологической службы Elabe, опубликованным телеканалом BFMTV в воскресенье, каденция Макрона не внушает уверенности 44% респондентов. В то же время, напомним, спустя 2 месяца после его избрания в мае прошлого года, таковых было 21%.Больше всего недовольных граждан проживает в малых городах и деревнях. Немало их и среди пенсионеров, которых разочаровали социальные реформы главы государства.В то же время действующий президент удовлетворяет лишь 20% участников исследования, а еще 36% считают, что о его успехах судить пока рано.Большинство участников опроса считают Эмманюэля Макрона "президентом богатых". В том, что он поддерживает не социально незащищенных, а только обеспеченных граждан, уверены 67% французов. В то же время лишь 20% утверждают, что он равномерно поддерживает все слои населения, а 6% видят уклон в пользу среднего и бедного классов.