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2 из 5 французов разочарованы Макроном | Фото: Foundations World Economic Forum/Flickr15.04 16:16   MIGnews.com

2 из 5 французов разочарованы Макроном

За последние 10 месяцев доля граждан Франции, которые разочаровались в Эмманюэле Макроне на должности президента их государства, выросло вдвое.

Согласно результатам опроса социологической службы Elabe, опубликованным телеканалом BFMTV в воскресенье, каденция Макрона не внушает уверенности 44% респондентов. В то же время, напомним, спустя 2 месяца после его избрания в мае прошлого года, таковых было 21%.

Больше всего недовольных граждан проживает в малых городах и деревнях. Немало их и среди пенсионеров, которых разочаровали социальные реформы главы государства.

В то же время действующий президент удовлетворяет лишь 20% участников исследования, а еще 36% считают, что о его успехах судить пока рано.

Большинство участников опроса считают Эмманюэля Макрона "президентом богатых". В том, что он поддерживает не социально незащищенных, а только обеспеченных граждан, уверены 67% французов. В то же время лишь 20% утверждают, что он равномерно поддерживает все слои населения, а 6% видят уклон в пользу среднего и бедного классов.
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