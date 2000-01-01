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Япония готовится эвакуировать своих граждан из Южной Кореи | Фото: Thinkstock15.04 11:45   MIGnews.com

Япония готовится эвакуировать своих граждан из Южной Кореи

Совет национальной безопасности Японии обсудил меры по эвакуации 57 тысяч граждан из Южной Кореи в случае обострения кризиса в регионе.

Как передает The Telegraph, такая мера связана с ростом напряженности из-за возможных ядерных испытаний КНДР, а также приближения эсминцев США к региону.

Отмечается, что Токио будет добиваться одобрения Сеула для отправки военных самолетов и кораблей вместе с гражданским транспортом.

Ранее сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.
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