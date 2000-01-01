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Спецслужбы Британии ищут сотрудников, знающих русский язык | Фото: Thinkstock15.04 10:37   MIGnews.com

Спецслужбы Британии ищут сотрудников, знающих русский язык

Центр правительственной связи Великобритании и служба контрразведки МИ-5 открыли вакансии для людей со знанием русского языка и России.

“Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Вступив в ряды МИ-5 или Центра правительственной связи, вы можете сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства”, — сообщается на сайте GCHQ.

Круг обязанностей тех, кто откликнется на данную вакансию, будет выходить за пределы перевода и расшифровок и потребует знаний в области культуры, истории, политики и идеологии. Зарплата составит 30,490 фунтов стерлингов (более 2,1 млн рублей).
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