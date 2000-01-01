15.04 09:38 MIGnews.com

СМИ: на военном параде в КНДР показали баллистические ракеты

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На проходящем в эти минуты в Пхеньяне военном параде было представлено несколько видов баллистических ракет, среди которых есть межконтинентальные и баллистические ракеты подводной лодки (БРПЛ). Об этом сообщает агентство Kyodo, которое следит за мероприятием.По данным СМИ, среди представленного вооружения может быть новая БРПЛ KN-15 “Пуккыксон-2”, а также две модификации межконтинентальных баллистических ракет.Военный парад проходит в КНДР в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя республики Ким Ир Сена. По данным СМИ, он может стать крупнейшим в истории страны. Ранее сообщалось, что его целью станет демонстрация силы Северной Кореи. Не исключено, что Пхеньян представит последние военные разработки. Отмечается, что на таком же параде в 2012 году впервые была показана межконтинентальная баллистическая ракета КНДР.