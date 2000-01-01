15.04 07:59 MIGnews.com

До выборов во Франции осталось 8 дней. Фаворита нет

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Немногим больше недели остается до первого тура президентских выборов во Франции. Однако, как показали последние опросы, об однозначном фаворите до сих пор говорить не приходится. Более того, треть граждан, по данным радиостанции France Info, пока так и не решила для себя, за кого будет голосовать. Еще бы — ведь есть из кого выбирать. Всего 11 кандидатов. Кто может оказаться темной лошадкой на этих выборах?Четверть или треть французов не знают, за кого голосовать. А до первого тура президентских выборов остается 8 дней. Вровень – по 22 процента симпатий – идут Марин Ле Пен от "Национального фронта" и Эмманэуль Макрон от партии "Вперед". Французская газета Le Parisien выходит с подзаголовком "Горе побежденным", напоминая, что каждый из кандидатов, который не пройдет во второй тур, может лишиться партии и политической карьеры – такая во Франции закономерность.На карикатуре изображены три кандидата — Фийон, Меланшон и Амон. Фийон спрашивает Меланшона: "Если тебя не выберут, тоже проиграешь?" Амон же отмечает: он не ответит, он — голограмма. Имея в виду креативный подход Меланшона, который на митингах использовал свою голограмму.Марин Ле Пен переживает серьезное давление. И поджог ее офиса, который не принес большого ущерба, но, безусловно, был сигналом неприятия.14 апреля СМИ сообщили, что следователи требуют от Европарламента лишить лидера "Национального фронта" депутатского иммунитета в связи с подозрениями в нецелевой оплате труда ее помощников. Но эту информацию в интервью Ле Пен не комментирует, говорит, что это дело Европарламента. Делает упор на свой конек – темы безопасности и борьбы с терроризмом."Господин Фийон ничего не сделал. Господин Макрон не говорит об этом, его не интересует эта тема. Они не могут защитить французских граждан. Моя позиция четкая. Если меня изберут, на следующий же день все будет ясно. Я прикажу депортировать иностранцев, которые имеют статус угрожающих национальной безопасности за связи с исламистами. И я начну лишать французского гражданства тех из них, у кого оно двойное", — говорит кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.Эммануэль Макрон занял позицию между правыми и левыми, как бы оттягивая их электорат. Мнения о нем полярные – от молодого героя до продукта политтехнологов. Но, несомненно, отчасти своим успехом он обязан тем, кто разочаровался в социалистах.Впрочем, из четверки сильнейших Франсуа Фийон не сдается, хотя и продолжает тяготиться шлейфом коррупционных обвинений. Мы сами слышали сожаления от парижан: ему, дескать, не повезло, а ведь он — единственный такой опытный кандидат, бывший премьер. У Жана-Люка Меланшона – 20 процентов поддержки, и он рассчитывает на второй тур.Интересная деталь – на фоне предвыборной кампании Facebook усилил охоту за фальшивыми страницами. Их во французском сегменте нашли около 30 тысяч и считают, что они могут быть каналами для политической дезинформации.И сюрприз от WikiLeaks. Портал рассекретил документы, из которых следует, что американское ЦРУ активно следило за кандидатами в президенты Франции в 2011-2012 годах. Возможно, намек, что и сейчас за французскими выборами следят с разных континентов.