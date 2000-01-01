15.04 07:38 MIGnews.com

В Пхеньяне начался грандиозный военный парад

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На центральной площади Пхеньяна начался военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, основателя и первого президента Народной Кореи. В качестве верховного главнокомандующего его принимает лидер КНДР Ким Чен Ын.КНДР представила на параде баллистические ракеты подводных лодок, передает РИА Новости. На таком же параде в 2012 году северокорейские власти впервые представили свою межконтинентальную баллистическую ракету.Военный парад в Пхеньяне может стать крупнейшим в истории, сообщает телеканал "Россия 24".Предполагается также, что в день парада КНДР может провести ядерные испытания или запуск баллистической ракеты, но официально из представителей власти эту информацию никто не подтвердил.Масштабные праздничные мероприятия проходят на фоне обострения политического конфликта между США и Северной Кореей, который рискует перейти в вооруженный. Ранее американский авианосец "Карл Винсон" подошел к КНДР на расстояние авиаудара. В состав авианосной группы ВМС США также входят ракетный крейсер и два эсминца. Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк". Эти силы были стянуты в район Корейского полуострова в субботу, 14 апреля, в ответ на участившиеся пуски баллистических ракет КНДР.После этого в генеральном штабе Корейской народной армии заявили, что готовы нанести превентивный удар по США в случае провокационных действий Вашингтона.