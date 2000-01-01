15.04 07:15 MIGnews.com

Горбачев: все признаки холодной войны налицо

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому таблоиду Bild рассказал о своем видении положения дел в современном мире. По мнению экс-политика, в нынешней ситуации налицо все признаки холодной войны.Горбачев констатировал, что отношения между крупными державами ухудшаются. По его мнению, это создает впечатление того, что мир готовится к войне. Политики и высокопоставленные военные начальники произносят все более воинственные речи, а СМИ подливают масла в огонь.По словам Горбачева, в некоторых регионах уже полным ходом идет гонка вооружений. Он отметил, что войска НАТО и России недавно находились в достаточном отдалении друг от друга, теперь же они стоят “нос к носу”.Что касается российско-германских отношений, то, по мнению бывшего лидера СССР, обе страны должны “найти способ доверять друг другу”.