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Flickr.com 15.04 07:15   MIGnews.com

Горбачев: все признаки холодной войны налицо

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому таблоиду Bild рассказал о своем видении положения дел в современном мире. По мнению экс-политика, в нынешней ситуации налицо все признаки холодной войны.

Горбачев констатировал, что отношения между крупными державами ухудшаются. По его мнению, это создает впечатление того, что мир готовится к войне. Политики и высокопоставленные военные начальники произносят все более воинственные речи, а СМИ подливают масла в огонь.

По словам Горбачева, в некоторых регионах уже полным ходом идет гонка вооружений. Он отметил, что войска НАТО и России недавно находились в достаточном отдалении друг от друга, теперь же они стоят “нос к носу”.

Что касается российско-германских отношений, то, по мнению бывшего лидера СССР, обе страны должны “найти способ доверять друг другу”.
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