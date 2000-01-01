16.04 07:13 MIGnews.com

Экс-лидер Ирана: удар США по САР – не предупреждение для ИРИ

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По мнению бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада ракетный удар США по сирийской авиабазе в провинции Хомс, не является предупреждением для Тегерана.По его словам, Вашингтон не способен навредить такому "могущественному государству", как Иран.Об это экс-президент заявил в интервью агентству Associated Press."Я не думаю, что это представляет собой послание для Ирана. Иран является могущественной страной, и такие люди, как президент США Трамп, или же администрация США не могут навредить ее", - цитирует AP слова бывшего лидера ИРИ.