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Экс-лидер Ирана: удар США по САР – не предупреждение для ИРИ | Фото: Thinkstock16.04 07:13   MIGnews.com

Экс-лидер Ирана: удар США по САР – не предупреждение для ИРИ

По мнению бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада ракетный удар США по сирийской авиабазе в провинции Хомс, не является предупреждением для Тегерана.

По его словам, Вашингтон не способен навредить такому "могущественному государству", как Иран.

Об это экс-президент заявил в интервью агентству Associated Press.

"Я не думаю, что это представляет собой послание для Ирана. Иран является могущественной страной, и такие люди, как президент США Трамп, или же администрация США не могут навредить ее", - цитирует AP слова бывшего лидера ИРИ.
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