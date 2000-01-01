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Чехия отказывается принимать беженцев | Фото: Thinkstock16.04 06:29   MIGnews.com

Чехия отказывается принимать беженцев

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец заявил, что Чехия не намерена принимать мигрантов по согласованным квотам Евросоюза даже под угрозой экономических санкций.

Кроме того, он предложил закрыть границы для мигрантов с Ближнего Востока.

"Сейчас мы приняли 12 людей из 1600, которых ЕС обязывает нас принять. Чем больше мы проверяем список этих лиц, тем больше убеждаемся, что никого принимать не нужно", — заявил министр журналистам.

Милан Хованец добавил:

"Конечно, решение о том, стоит ли прием мигрантов того или нет, за правительством, но, мне кажется, нет".

Также министр внутренних дел Чехии считает недопустимым, чтобы люди проходили границу почти без контроля.
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