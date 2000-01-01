16.04 06:29 MIGnews.com

Чехия отказывается принимать беженцев

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Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец заявил, что Чехия не намерена принимать мигрантов по согласованным квотам Евросоюза даже под угрозой экономических санкций.Кроме того, он предложил закрыть границы для мигрантов с Ближнего Востока."Сейчас мы приняли 12 людей из 1600, которых ЕС обязывает нас принять. Чем больше мы проверяем список этих лиц, тем больше убеждаемся, что никого принимать не нужно", — заявил министр журналистам.Милан Хованец добавил:"Конечно, решение о том, стоит ли прием мигрантов того или нет, за правительством, но, мне кажется, нет".Также министр внутренних дел Чехии считает недопустимым, чтобы люди проходили границу почти без контроля.