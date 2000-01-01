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flickr 15.04 20:29   MIGnews.com

Макрон пообещал заставить Путина уважать его

Кандидат в президенты Франции и бывший министр экономики Эммануэль Макрон заявил, что в случае своего избрания, он сумеет "заставить Путина" уважать его. Данное заявление он сделал в ходе интервью изданию Jeune Afrique.

"В отличие от других, я могу добиться того, чтобы Путин уважал меня, потому что у меня нет долга перед РФ", - цитирует издание слова экс-министра экономики.

Кандидат в президенты Франции также отметил, что он намерен твердо заявить Путину, что готов к диалогу по урегулированию конфликтов в Сирии и на Украине, в случае есть ли он займет кресло главы государства.
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