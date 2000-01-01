15.04 13:04 MIGnews.com

Лавров ответил экс-генералу о запасах химоружия у Асада

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Москва недоумевает, почему бежавший в 2013 году сирийский генерал, заявивший о наличии у президента Сирии Башара Асада химоружия, так долго молчал. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.Ранее в интервью The Telegraph генерал армии Сирии Захер ас-Сакат, который дезертировал в 2013 году, заявил, что Асад смог скрыть около 700 тонн химоружия от ОЗХО.“Я видел сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала. Из них следует, что убежал он в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность, которая была поддержана в Гааге и Нью-Йорке, о химическом разоружении Сирии в соответствии с ее присоединением к конвенции о запрещении химического оружия”, — напомнил министр.После этой договоренности, по его словам, ОЗХО получила и верифицировала данные о запасах химического оружия. В общей сложности речь шла о 1,3 тыс. тонн вещества.“Поскольку цифра в 1,3 тыс. тонн была объявлена открыто, у меня вызывает вопрос, почему генерал, если он знал про две тысячи тонн, три года молчал. 700 тонн — немаленькая цифра, ее в пробирку из-под белого порошка не спрячешь”, — отметил Лавров.По словам министра, “любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом”.