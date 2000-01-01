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YouTube 15.04 11:10   MIGnews.com

США обвинили в предательском испытании "Матери всех бомб"

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что применение США сверхмощной бомбы "Матери всех бомб" против террористов "Исламского государства" было спланировано заранее. По его словам, присутствие террористов являлось только поводом для испытания этого оружия. Об этом сообщает Tolo News.

"Если правительство одобрило это, это действие можно назвать предательством", — сказал Карзай.

13 апреля США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против ИГ. Сообщается, что заряд бомбы составил 9,5 тонны. Как пояснили свои действия в Вашингтоне, удар был нанесен по системе тоннелей террористов и доказывает решимость Белого дома разбить террористическую группировку. Американский президент назвал удар "очень удачной миссией", пишут РИА Новости.
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