Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












kremlin.ru 15.04 12:33   MIGnews.com

Лавров увидел угрозу урегулированию в Сирии после удара США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после инцидента под Идлибом и удара США по сирийской авиабазе создалась угроза для продвижения мирного урегулирования в Сирии, передает РИА Новости.

“В последние дни создалась угроза продвижению по всем этим направлениям в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей за этим противоправной акцией США в виде удара по военному аэродрому сирийских вооруженных сил”, — заявил Лавров на пресс-конференции со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом аль-Тани.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о достижении общей позиции по авиаудару в Сирии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:34
Экс-генерал армии Сирии обвинил Асада в утаивании химоружия
13:15
Посол РФ в КНДР предрек ракетные испытания в Корее
13:04
Лавров ответил экс-генералу о запасах химоружия у Асада
12:55
Названа самая безопасная страна мира
12:35
Российская ракета "Циркон" достигла восьми скоростей звука
11:45
Япония готовится эвакуировать своих граждан из Южной Кореи
11:14
В интересах РФ обсуждение с Катаром урегулирования в Сирии
11:10
США обвинили в предательском испытании "Матери всех бомб"
10:55
Скорпион ужалил пассажира на борту United Airlines
10:37
Спецслужбы Британии ищут сотрудников, знающих русский язык
10:17
New York Times: "Мать всех бомб" уничтожила 82 боевика
09:56
В немецкую газету пришло письмо с датой следующего теракта
09:38
СМИ: на военном параде в КНДР показали баллистические ракеты
08:49
Китай назвал победителя в войне США и КНДР
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus