15.04 12:33 MIGnews.com

Лавров увидел угрозу урегулированию в Сирии после удара США

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после инцидента под Идлибом и удара США по сирийской авиабазе создалась угроза для продвижения мирного урегулирования в Сирии, передает РИА Новости.“В последние дни создалась угроза продвижению по всем этим направлениям в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей за этим противоправной акцией США в виде удара по военному аэродрому сирийских вооруженных сил”, — заявил Лавров на пресс-конференции со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом аль-Тани.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о достижении общей позиции по авиаудару в Сирии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.