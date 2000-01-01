15.04 14:30 MIGnews.com

Пушков: в случае с КНДР нужны политические средства решения

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Сенатор Алексей Пушков полагает, что в случае с КНДР необходимо использовать политические, а не военные средства решения проблемы. Об этом он написал в твиттере.“В случае с КНДР, как и с Ираном, нужны политические средства решения проблемы. Военные методы ничего не решат, крайне опасны и чреваты войной”, — считает Пушков.Ранее СМИ сообщили, что США выбрали политику давления на КНДР вместо военных мер.