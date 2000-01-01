Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












kremlin.ru 15.04 14:30   MIGnews.com

Пушков: в случае с КНДР нужны политические средства решения

Сенатор Алексей Пушков полагает, что в случае с КНДР необходимо использовать политические, а не военные средства решения проблемы. Об этом он написал в твиттере.

“В случае с КНДР, как и с Ираном, нужны политические средства решения проблемы. Военные методы ничего не решат, крайне опасны и чреваты войной”, — считает Пушков.

Ранее СМИ сообщили, что США выбрали политику давления на КНДР вместо военных мер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:16
Ученые объяснили феномен развязывающихся шнурков
14:45
Тамагочи вернулись на прилавки Японии
14:16
Убит "военный министр" ИГ
14:15
Исполнитель теракта в Берлине получал приказы от главаря ИГ
13:54
Ученые выяснили, сколько длится любовь
13:34
Экс-генерал армии Сирии обвинил Асада в утаивании химоружия
13:15
Посол РФ в КНДР предрек ракетные испытания в Корее
13:04
Лавров ответил экс-генералу о запасах химоружия у Асада
12:55
Названа самая безопасная страна мира
12:35
Российская ракета "Циркон" достигла восьми скоростей звука
12:33
Лавров увидел угрозу урегулированию в Сирии после удара США
11:45
Япония готовится эвакуировать своих граждан из Южной Кореи
11:14
В интересах РФ обсуждение с Катаром урегулирования в Сирии
11:10
США обвинили в предательском испытании "Матери всех бомб"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus