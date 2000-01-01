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kremlin.ru 15.04 11:14   MIGnews.com

В интересах РФ обсуждение с Катаром урегулирования в Сирии

В Москве начались переговоры глав МИД России и Катара Сергея Лаврова и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, пишет Политика Сегодня.

Перед встречей российский министр подчеркнул, что Россия заинтересована в обсуждении с Катаром урегулирования ситуации в Сирии, в котором Катар играет большую роль.

Лавров также отметил, что Москва стремится не терять темп российско-катарских контактов для обсуждения двусторонних вопросов и проблем Ближнего Востока и Северной Африки. Аль Тани посещал Россию в августе 2016 года. По словам главы МИД РФ сейчас будет хорошая возможность оценить, как продвигаются договоренности, которые были достигнуты в ходе прошлых встреч.
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