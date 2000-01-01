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YouTube 15.04 13:15   MIGnews.com

Посол РФ в КНДР предрек ракетные испытания в Корее

В России видят высокую вероятность того, что КНДР вскоре проведет новое ракетное испытание и постарается приурочить его к государственному празднику Дню Солнца, который отмечается 15 апреля, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Когда какое-то время назад состоялось испытание нового ракетного двигателя Ким Чен Ын сказал о том (...), что мир вскоре узнает, насколько большое значение имеет создание нового ракетного двигателя. Поэтому можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать свои достижения в области ракетной техники", - сказал Мацегора в эфире телеканала "Россия-24".

"Когда это произойдет - очень может быть, что они постараются это приурочить к празднику (Дню Солнца)", - добавил посол.

Дипломат также предположил, что ракетное испытание может состояться 25 апреля, когда в КНДР будет отмечаться другой праздник - 85-я годовщина со дня создания армии.

Вместе с тем, Мацегора отметил, что проведение Пхеньяном очередного ядерного испытания менее вероятно, но также не исключено. "Если и будет какое-то мероприятие в этой области, то это будет скорее мероприятие политического значения. Но это (ядерное испытание) тоже исключать нельзя", - сказал он.

Посол напомнил, что в прошлом году Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея завершила свою ядерную программу и уже испытала ядерную боеголовку.
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