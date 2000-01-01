ХАМАС начал расследование о покушении на Хамдаллу

Террористическая группировка ХАМАС начала расследование о покушении на премьер-министра ПА Рами Хамдаллу в Газе.
Замминистра внутренних дел ПА Мухаммед Мансур сообщил, что получил официальный отчет о результатах расследования по делу о покушении от главы сил безопасности ХАМАСа в Газе.
В отчете, представленном Рамалле, говорится, что на пути следования кортежа были две самодельные бомбы, заложены на расстоянии 37 метров друг от друга. Каждая из взрывчаток весила около 15 килограммов.
Оба устройства были снабжены детонаторами с дистанционным управлением. Одна взрывчатка взорвалась, вторая – нет.
Об обстреле автомобилей в отчете ничего не говорится.
Рамалла возложила вину за случившееся на ХАМАС. Министр по гражданским делам и член ЦК ФАТХа Хусейн Аль Шейх предупредил, что группировка понесет полную ответственность за это "смертоносное" покушение и предупредил о беспрецедентно опасном развитии событий и серьезных последствиях для ХАМАСа.