15.03 09:16 MIGnews.com

Начальная зарплата учителям увеличена до 8 тысяч шекелей

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Профсоюз учителей и министерство финансов подписали соглашение об увеличении оплаты труда учителей.Начальная зарплата учителя будет увеличена до 8 тысяч шекелей в месяц - на 19%. Учителя также получат одноразовый грант в размере тысячи шекелей.Зарплата учителям будет увеличена ретроактивно - с сентябре 2017 года.Соглашение обойдется бюджету в 600 миллионов шекелей. Прибавка к учительской зарплате составит сотни шекелей в месяц. Учителя с большим стажем будут получать на 480 шекелей в месяц больше.