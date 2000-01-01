Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









15.03 09:16   MIGnews.com

Начальная зарплата учителям увеличена до 8 тысяч шекелей

Профсоюз учителей и министерство финансов подписали соглашение об увеличении оплаты труда учителей.

Начальная зарплата учителя будет увеличена до 8 тысяч шекелей в месяц - на 19%. Учителя также получат одноразовый грант в размере тысячи шекелей.

Зарплата учителям будет увеличена ретроактивно - с сентябре 2017 года.

Соглашение обойдется бюджету в 600 миллионов шекелей. Прибавка к учительской зарплате составит сотни шекелей в месяц. Учителя с большим стажем будут получать на 480 шекелей в месяц больше.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:32
ЦАХАЛ атаковал на севере Газы
09:30
ХАМАС начал расследование о покушении на Хамдаллу
09:19
США выступили против проекта СБ ООН от КНР и РФ по КНДР
08:55
Тысячи жителей Газы отправятся в Израиль
08:27
Польского депутата наградили медалью "Хизбаллы"
08:04
ЦАХАЛ арестовал 15 подозреваемых террористов
08:02
В Шхеме сжимается кольцо вокруг убийцы Итамара Бен Галя
07:47
Силы ЦАХАЛа атакованы на границе с Газой
07:22
Новый поворот: реальной целью атаки была дочь Скрипаля
05:13
The Football Association отказалась бойкотировать ЧМ в РФ
04:14
Финских школьников будут обучать роботы
03:30
Пенсионера оштрафовали на €10 тыс. за выпитое вино
02:48
В Германии нашли на помойке 8 миллионов фальшивых евро
01:33
Ученые выяснили, каким образом возникает дежавю
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus