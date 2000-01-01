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США выступили против проекта СБ ООН от КНР и РФ по КНДР 15.03 09:19   MIGnews.com

США выступили против проекта СБ ООН от КНР и РФ по КНДР

США наложили вето на совместный проект России и Китая по Северной Корее, сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Федор Стржижовский.

По его словам американская сторона заблокировала внесенный проект заявления Совета Безопасности в поддержку улучшения отношений между Пхеньяном и Сеулом и прорывных договоренностей о проведении трехсторонней встречи руководства КНДР, Соединенных Штатов и Республики Корея.

В связи с этим российский постпред усомнился в том, что дальнейшее развитие потепления межкорейских отношений входит в интересы Вашингтона.

"Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой безо всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях", - цитирует РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома объявил о намерениях встретиться лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча двух глав произойдет в ближайшие несколько месяцев.
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