США выступили против проекта СБ ООН от КНР и РФ по КНДР
США наложили вето на совместный проект России и Китая по Северной Корее, сообщил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Федор Стржижовский.
По его словам американская сторона заблокировала внесенный проект заявления Совета Безопасности в поддержку улучшения отношений между Пхеньяном и Сеулом и прорывных договоренностей о проведении трехсторонней встречи руководства КНДР, Соединенных Штатов и Республики Корея.
В связи с этим российский постпред усомнился в том, что дальнейшее развитие потепления межкорейских отношений входит в интересы Вашингтона.
"Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой безо всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях", - цитирует РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что глава Белого дома объявил о намерениях встретиться лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча двух глав произойдет в ближайшие несколько месяцев.