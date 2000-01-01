15.03 08:55 MIGnews.com

Тысячи жителей Газы отправятся в Израиль

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Тысячи жителей Газы намерены отправиться на границу с Израилем, чтобы продемонстрировать стремление палестинцев вернуться на свою "землю". Так называемый "Март возвращения" запланирован на 30 марта.Ахмад аль-Мудаллаль, высокопоставленный деятель "Исламского джихада", призвал к массовой акции, чтобы продемонстрировать "право палестинского народа на возвращение".Он также выразил надежду о том, что в акции примут участие сотни тысяч жителей палестинского анклава. Предположительно обитатели Газы установят палатки вдоль границы.Акция станет своим родом посланием миру о необходимости снять блокаду Газы и реализовать "право на возвращение" палестинских беженцев.Митинги планируются также и в других районах Иудеи и Самарии. Также акции должны пройти и в арабских странах и во многих городах по всему миру.