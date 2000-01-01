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Facebook15.03 08:27   MIGnews.com

Польского депутата наградили медалью "Хизбаллы"

Депутат польского сейма Павел Скутецкий от партии "Kukiz’15" встретился с Мохаммадом Раадом, главой фракции, представляющего в нижней палате парламента Ливана террористическую группировку "Хизбалла".

Встреча состоялась в понедельник, 12 марта, сообщает Times of Israel.

Отмечается, что во время мероприятия Скутецкому была вручена медаль "Хизбаллы". В свете критики в его адрес из-за встречи с представителем террористов, польский депутат заявил:

"Он [Мохаммад Раад] уважаемый депутат, глава группы "Хизбалла", с которым встречаются самые важные лидеры мира".
Комментируя критику его решения, Скутецкий отметил, что они были "куклами марионеток, которыми управляют кукловоды".

Клаудия Климек, активист и президент отделения еврейской культурной группы TSKZ в Кракове, предположила, что партия "Kukiz’15" вела провокационную деятельность, направленную против Израиля и его народа в дебатах о так называемом Законе о Холокосте.

В свою очередь сам Скутецкий позитивно описал встречу с лидерами "Хизбаллы" на своей странице в Facebook. Он также поделился и фотографией со встречи, где Раад держит медаль для вручения польскому депутату.

"В обмене мнениями было "много конкретных деклараций, много хорошей химии", - написал польский националист.
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