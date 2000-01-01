15.03 06:44 MIGnews.com

Кнессет принял "самый социальный бюджет"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Поздно ночью 15 марта Кнессет принял государственный бюджет на 2019 год. Таким образом, завершилась зимняя сессия Кнессета, и коалиционный кризис, в результате которого чуть не пало нынешнее правительство.Бюджет принят 62 голосами против 54. Партии харедим проголосовали за бюджет после того, как в предварительном чтении был принят закон, освобождающий ультраортодоксов от военной службы. Этому закону яростно сопротивлялись НДИ и Кулану.Объем государственного бюджета составит 476 миллиардов шекелей. Это - на 4,3% больше, чем бюджет 201-2018 годов и на 24,9% больше, чем бюджет 2015.Бюджет предусматривает выделение 72,8 миллиардов шекелей на оборону, 64,04 миллиардов - на образование, 46,59 миллиардов - на здравоохранение и 42,4 миллиардов - на Битуах Леуми.Министр финансов Моше Кахлон назвал бюджет “самым социальным в истории еврейского народа”, а глава финансового комитета Кнессета Моше Гафни похвалил бюджет за то, что тот не предусматривает “никаких сокращений расходов”.Тем не менее, лидер оппозиции Ицхак герцог раскритиковал бюджет который, по его мнению, был принят слишком рано: “Это демонстрирует отсутствие серьезности, и, возможно, отсутствие веры правительства в себя”.