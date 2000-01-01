Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Кнессет принял `самый социальный бюджет` 15.03 06:44   MIGnews.com

Кнессет принял "самый социальный бюджет"

Поздно ночью 15 марта Кнессет принял государственный бюджет на 2019 год. Таким образом, завершилась зимняя сессия Кнессета, и коалиционный кризис, в результате которого чуть не пало нынешнее правительство.

Бюджет принят 62 голосами против 54. Партии харедим проголосовали за бюджет после того, как в предварительном чтении был принят закон, освобождающий ультраортодоксов от военной службы. Этому закону яростно сопротивлялись НДИ и Кулану.

Объем государственного бюджета составит 476 миллиардов шекелей. Это - на 4,3% больше, чем бюджет 201-2018 годов и на 24,9% больше, чем бюджет 2015.

Бюджет предусматривает выделение 72,8 миллиардов шекелей на оборону, 64,04 миллиардов - на образование, 46,59 миллиардов - на здравоохранение и 42,4 миллиардов - на Битуах Леуми.

Министр финансов Моше Кахлон назвал бюджет “самым социальным в истории еврейского народа”, а глава финансового комитета Кнессета Моше Гафни похвалил бюджет за то, что тот не предусматривает “никаких сокращений расходов”.

Тем не менее, лидер оппозиции Ицхак герцог раскритиковал бюджет который, по его мнению, был принят слишком рано: “Это демонстрирует отсутствие серьезности, и, возможно, отсутствие веры правительства в себя”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:04
ЦАХАЛ арестовал 15 подозреваемых террористов
08:02
В Шхеме сжимается кольцо вокруг убийцы Итамара Бен Галя
07:47
Силы ЦАХАЛа атакованы на границе с Газой
07:22
Новый поворот: реальной целью атаки была дочь Скрипаля
05:13
The Football Association отказалась бойкотировать ЧМ в РФ
04:14
Финских школьников будут обучать роботы
03:30
Пенсионера оштрафовали на €10 тыс. за выпитое вино
02:48
В Германии нашли на помойке 8 миллионов фальшивых евро
01:33
Ученые выяснили, каким образом возникает дежавю
00:24
Новый рекорд: робот собрал кубик Рубика за 38 секунд  
23:23
Калкин назвал Хокинга персонажем из "Симпсонов"
22:27
Илон Маск предложил свой вариант спасения человечества
21:54
СБ ООН начал обсуждать дело Скрипаля
21:30
Нетаниягу о назначении нового госсекретаря США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus