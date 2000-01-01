Сирийские организации бойкотом ЧМ добиваются реакции РФ
Два десятка гуманитарных и правозащитных сирийских организаций обратились к ведущим мировым странам, чтобы те бойкотировали Чемпионат мира по футболу 2018. Так сирийские организации хотят добиться от РФ изменения политики в Сирии.
Под угрозой бойкота мундиаля, они хотят, чтобы российская сторона направила свои силы на Асада.
Сообщается, что в четверг, 15 марта, 22 организации подписали, обращение к властям США, Германии, Франции и Великобритании по случаю 7 годовщины начала кровопролитной гражданской войны в Сирии, пишет Немецкая волна.
Таким образом, России будет направлен "маяк" того, что она может столкнуться с "серьезными последствиями", если не использует своего влияния на сирийского лидера Башара Асада, с тем чтобы заставить его прекратить бомбардировки.
Подписанты добиваются снятия осады Восточной Гуты. При поддержке РФ войска Асада уже три недели ведут наступление на этот анклав повстанцев к востоку Багдада. 15 марта им удалось занять город Хаммурийе.