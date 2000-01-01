Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Сирийские организации бойкотом ЧМ добиваются реакции РФ 16.03 04:13   MIGnews.com

Сирийские организации бойкотом ЧМ добиваются реакции РФ

Два десятка гуманитарных и правозащитных сирийских организаций обратились к ведущим мировым странам, чтобы те бойкотировали Чемпионат мира по футболу 2018. Так сирийские организации хотят добиться от РФ изменения политики в Сирии.

Под угрозой бойкота мундиаля, они хотят, чтобы российская сторона направила свои силы на Асада.

Сообщается, что в четверг, 15 марта, 22 организации подписали, обращение к властям США, Германии, Франции и Великобритании по случаю 7 годовщины начала кровопролитной гражданской войны в Сирии, пишет Немецкая волна.

Таким образом, России будет направлен "маяк" того, что она может столкнуться с "серьезными последствиями", если не использует своего влияния на сирийского лидера Башара Асада, с тем чтобы заставить его прекратить бомбардировки.

Подписанты добиваются снятия осады Восточной Гуты. При поддержке РФ войска Асада уже три недели ведут наступление на этот анклав повстанцев к востоку Багдада. 15 марта им удалось занять город Хаммурийе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:12
Смерть журналиста: Фицо решил покинуть премьерское кресло
03:15
Египет решил воевать с дефективными фетвами
02:02
Фанаты Гарри Поттера нашли ляпы в "Фантастических тварях"
01:30
Станцию тель-авивского метротрамвая назовут в честь певца
00:51
В Уганде член экипажа Emirates выпал из самолета
23:07
Хакеры выложили в интернет скрипт для взлома Windows
22:37
С Табаковым пришли проститься несколько тысяч человек - МХТ
21:48
"Хизбалла" к войне с Израилем готова, но не ждет ее начала
21:04
Целью покушения на Хамдаллу был не Хамдалла
20:30
Израиль осудил отравление Скрипаля
20:11
Багдадские студенты переоделись нацистами
19:44
Франция приказала арестовать дочь короля Саудовской Аравии
19:09
БАГАЦ заморозил депортацию африканских нелегалов
18:46
Голда Меир и Леви Эшколь хотели переместить арабов Газы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus