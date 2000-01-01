15.03 18:46 MIGnews.com

Голда Меир и Леви Эшколь хотели переместить арабов Газы

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Бывшие премьер-министры Израиля Голда Меир и Леви Эшколь думали о трансфере палестинцев из сектора Газа в Иудею и Самарию.Об этом свидетельствуют секретные правительственные документы времен Шестидневной войны, опубликованные журналистами Хагаем Губерманом и Мириам Биллиг на совместном семинаре Института исследований национальной безопасности и центра "Катиф" в четверг, 15 марта.Семинар был посвящен результатам их исследования восприятия израильским правительством проблемы сектора Газа с момента создания Государства Израиль.Губерман предоставил доказательства задокументированных внутриправительственных встреч, состоявшихся в конце Шестидневной войны. Участие в них приняли экс-премьер Леви Эшколь, генерал-майор и будущий президент Хаим Герцог, дипломат Моше Сассон, Шауль Бар-Хаим и замдиректора Моссада Давид Кимхи.Участники встреч предложили Эшколю план "Алон", который включал переселение арабов сектора Газа и передачу этих территорий Иорданскому королевству после Шестидневной войны. После смерти Эшколя в 1969 году данный план получил поддержку Игаля Алона.В докладе Губермана и Биллиг говорится, что через несколько недель после Шестидневной войны состоялась новая тайная встреча, на которой полковник Мордехай Гур предложил создать ситуацию, при которой "жители сектора Газа добровольно иммигрируют на Западный Берег".