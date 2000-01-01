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Эр-Рияд будет противостоять `Гитлеру Ближнего Востока` 15.03 18:11   MIGnews.com

Эр-Рияд будет противостоять "Гитлеру Ближнего Востока"

В своем первом интервью американским СМИ, которое он дал Норе О'Доннелл с телеканала CBS, 32-летний наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман объяснил, почему раньше сравнивал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи с фюрером Третьего рейха.

"Вы соперничаете веками. Положа руку на сердце, что это за раскол? Это битва за ислам?" – приводит канал выдержки из беседы.

Саудовский кронпринц ответил, что Иран не является соперником Саудовской Аравии, так как его армия не входит в пятерку сильнейших армий мусульманского мира, а экономика королевства мощнее иранской.

"Ирану далеко до Саудовской Аравии", - добавил Мохаммед ибн Салман.

На напоминание О'Доннелл о его сравнении Хаменени с Адольфом Гитлером будущий король Саудовской Аравии ответил: "Он стремится к экспансии. Он стремится к созданию своего собственного проекта на Ближнем Востоке, что очень похоже на Гитлера, который также в свое время стремился к экспансии. Многие государства Европы и мира не осознавали, насколько опасен Гитлер, пока не случилось то, что случилось. Я не хочу стать свидетелем тех же событий на Ближнем Востоке".

Как уже сообщалось, полную версию их беседы о политических, экономических и социальных реформах в королевстве канал покажет в передаче 60 Minutes 18 марта.

Принц Мохаммед прибыл в США с первым официальным визитом с того момента, как был назначен наследником престола. Через два дня у него назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом.
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