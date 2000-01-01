Ави Габай спас Израиль от новых досрочных выборов

Спустя два дня после того, как коалиция, совершив политический зигзаг и едва избежав роспуска правительства и назначения перевыборов - по крайней мере, временно - вышла из очередного кризиса, стало известно, что пыл Биньямина Нетаниягу по этому поводу остудил Ави Габай.
Хотя изначально председатель "Сионистского лагеря" – блока партий "Авода" и "Тнуа" – выступал за проведение досрочных выборов, как сообщает "Гаарец", в самой партии (очевидно, на фоне прогнозируемого фиаско) придерживались диаметрально противоположного мнения.
Вся верхушка "Сионистского лагеря", в частности лидер оппозиции Ицхак Герцог, глава парламентской фракции Йоэль Хасон и депутаты Ципи Ливни и Шели Яхимович, выступив единым фронтом, надавили на Ави Габая, чтобы он предупредил правительство о том, что не поддержит роспуск парламента.
Данное послание Габай передал министру просвещения и председателю "Еврейского дома" Нафтали Беннету, который, в свою очередь, уведомил об этом премьер-министра. Иными словами, Нетаниягу не оставили выбора: у него не оказалось большинства для роспуска Кнессета.
У Габая данную информацию категорически отрицают, утверждая, что именно коалиционные партии из опасений провалиться на выборах надавили на Биньямина Нетаниягу, чтобы он положил конец кризису.
"В течение всей недели Ави Габай поддерживал проведение выборов в кратчайшие сроки и даже начал готовить штаб-квартиру кампании. "Сионистский лагерь" даже представил законопроект о роспуске Кнессета. Теми, кто боялись мешали выборам, но в то же время одобрили закон о массовом уклонении от армии и альтернативной службы, были паникующие члены коалиции, которым предсказали борьбу за преодоление избирательного порога", - заявили в пресс-службе главы "Сионистского лагеря".
Источники портала The Times of Israel в коалиции сообщили, что Нетаниягу был готов распустить правительство и назначить досрочные выборы, но отступил, когда его соратники по партии отказались поддержать этот шаг.