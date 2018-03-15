16.03 03:15 MIGnews.com
Египет решил воевать с дефективными фетвами
На ближайшем заседании парламента Египта парламентарии хотят рассмотреть проект закона, который предусматривает госконтроль над вынесением фетв.
К таким мерам власть должна прибегнуть из-за сомнительных фетв, которые штампуют так называемые интернет-богословы, а еще священнослужители, не имеющие требуемой квалификации, пишет islam-today
.
Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайиб говорит, что дефектные фетвы, выпускаемые так называемыми богословами, часто искажают шариат, а иногда даже противоречат учению ислама.
Ожидается, что документ еще поможет противостоять распространению экстремистской идеологии и будет инструментом борьбы с критиками власти.
Поделиться
Все по теме
Комментарии