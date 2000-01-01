Столтенберг пообещал, что НАТО ответит на вызов РФ
Действия российской стороны, включая инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются самым настоящим вызовом для Североатлантического альянса, считает генсек НАТО.
Он сообщил, что применение нервно-паралитического вещества было первым подобным случаем на территории союзника НАТО с момента основания организации.
Выступая на специальной пресс-конференции в Брюсселе, он акцентировал, что все страны, входящие в Североатлантический союз, пришли к выводу, что отравление Скрипалей - нарушение международных норм и соглашений, пишут Вести.
НАТО не хочет новой холодной войны с Российской Федерацией. Более того, в организации считают, что гонка вооружений никому не выгодна.
Альянс обещает обеспечить политподдержку Великобритании и поможет в расследовании нападения.