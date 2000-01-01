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После Ирана разрабатывать ядерное оружие начнут и Сауды | Фото: The White House/Flickr15.03 15:45   MIGnews.com

После Ирана разрабатывать ядерное оружие начнут и Сауды

Как только будет подтверждена информация о том, что ядерное оружие появилось у Ирана, как можно скорее его постараются заполучить и вооруженные силы Саудовской Аравии, заявил наследный принц королевства Мохаммед ибн Салман.

Об этом 32-летний кронпринц заявил в своем первом интервью американским СМИ, которое он дал Норе О'Доннелл в передаче This Morning на телеканале CBS.

"Нуждается ли Саудовская Аравия в ядерном оружии для противостояния Ирану?" – спросила у него ведущая.

"Саудовская Аравия не стремится к приобретению ядерного оружия, но, вне всяких сомнений, если Иран создаст ядерное оружие, мы как можно скорее примем соответствующие меры", - ответил он.

Полную версию их беседы о политических, экономических и социальных реформах в королевстве канал покажет в воскресенье, 18 марта, а пока на сайте опубликовали выдержки из интервью.

Принц Мохаммед прибыл в США с первым официальным визитом с того момента, как был назначен наследником престола. Через два дня у него назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом.
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