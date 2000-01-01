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flickr15.03 15:21   MIGnews.com

Тереза Мэй прибыла на место отравления Скрипаля

Премьер-министр Британии Тереза Мэй прибыла в Солсбери, где произошел инцидент с отравлением бывшего российского полковника Сергея Крипаля и его дочери.

Об этом сообщает Sky News в четверг, 15 марта.

Глава британского правительства прибыла на место инцидента, чтобы встретится с сотрудниками экстренных служб, которые оказали помощь пострадавшим при отравлении.

Напомним, в начале марта с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его 33-летня дочь. Им обоим стало плохо в торговом центре в Солсбери.
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