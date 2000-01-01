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`Не помню ничего: я убил жену` 15.03 14:57   MIGnews.com

"Не помню ничего: я убил жену"

Израильская пресса сообщает о выносе приговора по делу о жестоком убийстве женщины в центре страны два года назад.

Жену убил муж. Нанеся ей более тридцати ударов ножом он позвонил в полицию и сказал: “Я убил мою жену.. на втором этаже.. дверь открыта, она мертва”. По данным обвинительного заключения, он нанес жене более 30 ударов ножом и перерезал ей горло.

Несмотря на то, что у прокуратуры - ясное признание вины, записанное на полицейский телефон, обвинению пришлось идти на сделку с защитой. Согласно условиям сделки, мужчину признали виновным в непреднамеренном убийстве и осудили на 19 лет лишения свободы.

Свидетелем убийства был пятилетний сын супружеской четы. Позднее отец попытался создать новую версию произошедшего и заставить мальчика говорит, что мать набросилась на него с ножом. Сам мужчина говорит: “Я ничего не помню. Сын говорит, что мать схватила нож и пыталась его убить”.

Адвокат обвиняемого, Ави Коэн, говорит: “Нам удалось доказать, что подсудимый был пьян и в его намерения не входило убийство матери”.
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