15.03 14:25 MIGnews.com

"Россия должна уйти и заткнуться"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал сообщения о возможном выдворении британских дипломатов из России.Заявление главы оборонного ведомства прозвучали после того, как Сергей Лавров не исключил возможности высылки Москвой британских дипломатов в ответ на действия Лондона."Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться. Но если они примут ответные меры в ответ на наши, то мы внимательно их изучим и рассмотрим свои варианты для ответных мер. Но сейчас рано судить об их действиях", — цитирует RT слова британского министра обороны.Ранее он заявил, что Кремль использует свои военные возможности, чтобы "подорвать порядок во всем мире".