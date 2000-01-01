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flickr/James N. Mattis 15.03 14:25   MIGnews.com

"Россия должна уйти и заткнуться"

Глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал сообщения о возможном выдворении британских дипломатов из России.

Заявление главы оборонного ведомства прозвучали после того, как Сергей Лавров не исключил возможности высылки Москвой британских дипломатов в ответ на действия Лондона.

"Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться. Но если они примут ответные меры в ответ на наши, то мы внимательно их изучим и рассмотрим свои варианты для ответных мер. Но сейчас рано судить об их действиях", — цитирует RT слова британского министра обороны.

Ранее он заявил, что Кремль использует свои военные возможности, чтобы "подорвать порядок во всем мире".
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