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15.03 13:53   MIGnews.com

Арье Дери: мэра Сдерота нужно лечить

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обрушился с критикой на бывшего мэра Сдерота Элия Мойяля. причиной стали высказывания последнего о сфарадим.

"Хорошо, что ашкеназим пригласили сфарадим, а не наоборот, потому что иначе мы бы создали еще одно арабское государство на Ближнем Востоке. Мы должны сказать правду и смело взглянуть в зеркало: сколько университетов было в Марокко? Что мы знали о развитом мире? Если бы первыми репатриантами были сефарды, на Ближнем Востоке была бы еще одна паршивая монархия", - считает Мойяль.

"У нас есть государство, независимость и демократия. Когда вы меняете культуру, первое и второе поколение платят цену – это путь проделывает весь мир, и никто ему не может противостоять", - добавил он.

Дери заявил: “Мойяль нуждается в лечении. Я могу передать ему список хороших психиатров. Только люди с душевными расстройствами и глубоким комплексом неполноценности могут реагировать таким образом”.

Мойяль на это ответил: “Этот человек, сидевший в тюрьме читает мне мораль? Да ладно! он воровал у голодных детей и читает мне проповеди? Критика дурака - комплимент”.
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