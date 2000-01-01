15.03 14:58 MIGnews.com

Пенсионная программа НДИ вошла в госбюджет на 2019 год

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В ночь на четверг, 15 марта, Кнессет принял во втором и третьем чтениях законы о госбюджете и государственном регулировании на 2019 год. В рамках этого бюджета реализовано требование партии «Наш дом Израиль» об ускорении сроков реализации ее пенсионной программы с 4 до 3 лет, с тем чтобы пожилые люди получили причитающиеся им деньги в полном объеме как можно быстрее. Соответственно, вся сумма на реализацию программы заложена в принятый проект госбюджета. Кроме того, будет произведена ретроактивная выплата добавки к пособию по старости с января 2018 года.Напомним, одним из условий присоединения НДИ к коалиции было внесение в основу госбюджета 1,9 млрд. шекелей в год на повышение пособия пожилым людям. Соответственно, сокращение этапов выплат с 4 до 3 лет стало условием поддержки партией проекта госбюджета.Пенсионная программа НДИ распространяется на 2 группы пенсионеров: пожилых людей, получающих социальную надбавку, и пенсионеров, которые не получают социальную надбавку, но не смогли накопить достаточную сумму в своем пенсионном фонде. Увеличение пособия для этой категории идет за счет отмены «карантина» на начисление надбавки для пособия по старости из первых 10 лет страхового стажа (отчислений на Битуах леуми). Для репатриантов такая мера начисления, начиная с первого года страхового стажа (а не с 11 как было раньше), дает возможность получить увеличение базового пособия по старости - дополнительные 20% - приблизительно 300 шек. в месяц на одного и 600 шек. в месяц на двоих. То есть, если пара пенсионеров ранее получала около 3000 шекелей в месяц, то теперь она будет получать около 3600 шекелей.Подводя итоги первого этапа реализации программы увеличения уровня дохода людей пенсионного возраста в Израиле, можно отметить следующее: НДИ смогла отменить дискриминацию в отношении репатриантов в виде 10 «мёртвых» лет, которые не учитывались в надбавке за стаж, увеличила сумму социальной надбавки и позволила тем, кто продолжает работать, зарабатывать больше.Важно отметить: то, что было реализовано до сего момента, это лишь первый этап пенсионной реформы партии НДИ. Цель - установление минимального уровня дохода людей пенсионного возраста в Израиле по аналогии с минимальной зарплатой.