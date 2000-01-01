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youtube 15.03 12:22   MIGnews.com

Министерство обороны Израиля дважды солгало СМИ

Министерство обороны Израиля дважды солгало СМИ, заявил государственный инспектор Джозеф Шапира. В докладе государственного инспектора, опубликованного 14 марта, говорится, что департамент по связям с общественностью дважды предоставлял израильской прессе неточные пресс-релизы и сообщения главы оборонного ведомства.

Речь идет о пресс-релизах касательно испытания противоракетной системы "Стрела-3" (Arrow-3) в 2014 году, а также о том, что иранцы владеют Thyssenkrupp – компанией, у которой Израиль закупает подводные лодки.

Так, в декабре 2014 года представитель министерства обороны сообщил СМИ о том, что в Израиле прошли успешные испытания системы ПВО "Стрела-3", однако позже выяснилось, что тесты были провалены.

В 2014 году испытания системы "Стрела-3" дважды провалились, а ведомство в свою очередь, "запуталось" в собственных заявлениях. Кроме того, в течение нескольких часов министерство скрыло подлинные результаты испытаний противоракетной системы.

Во второй раз оборонное ведомство солгало прессе в 2016 году в свете разгоревшегося скандала вокруг немецких подлодок Thyssenkrupp.

Так, отвечая на вопросы журналистов пресс-служба Либермана заявила, что в ведомстве не знали о связях Ирана с немецкой компанией.

Однако пару дней спустя Либерман заявил, что ему было известно, что Иран получает долю от покупок Израилем немецких подводных лодок.

Таким образом, говорится в докладе, пресс-служба нарушает правила государственной службы, публикуя заявления, включающие политические сообщения от имени Авигдора Либермана.

Также инспектор раскритиковал отдел по связям с общественностью за то, что он не распространяет свои пресс-релизы на арабском языке. Сообщения публикуются на иврите, английском и с тех пор как Либерман занял должность министра обороны, на русских языках.

В докладе Шапира говорится, что публикации пресс-релизов на арабском языке могут принести пользу общественной дипломатии в арабоязыных общинах в Израиле и за рубежом.
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